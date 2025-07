Un puissant agent sportif accusé de trafic d’être humain, de torture et de viol

Une affaire Weinstein, version sport ?

Selon les informations du Guardian, Jonathan Barnett, l’agent sportif le plus puissant au monde en 2019 d’après Forbes, aujourd’hui âgé de 75 ans, fait l’objet d’une plainte civile déposée devant un tribunal californien pour des accusations extrêmement graves : traite d’être humain, torture et viol. Connu pour être l’homme qui a orchestré les transferts de Gareth Bale et d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, l’agent aurait perçu 115 millions d’euros de commissions en 2019, de quoi alimenter son réseau hors la loi.

Des accusations démenties

Une femme dont l’anonymat est préservé affirme que Barnett l’a forcée à quitter l’Australie pour le Royaume-Uni en 2017, puis l’a maintenue pendant six ans comme « esclave sexuelle », la soumettant à des violences répétées, à plus de 39 viols, ainsi qu’à des menaces contre sa vie et celle de ses enfants mineurs.

La plainte vise également l’ancienne entreprise de Barnett, la Creative Artists Agency (CAA), accusée d’avoir aidé son président à exercer ce contrôle, notamment par l’intermédiaire de ses employés et ressources. Selon la plaignante, CAA aurait effectué plusieurs paiements importants à son encontre et certains membres du personnel auraient activement participé à la logistique permettant à Barnett de maintenir son emprise.

Barnett et CAA démentent catégoriquement toutes les accusations. Par la voix de ses avocats, ce dernier affirme que ces allégations sont « fausses et sans fondement », et qu’il compte se défendre vigoureusement en justice, espérant être totalement blanchi.

