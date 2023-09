John Textor garde la Ligue des champions comme objectif

Après un bon point pris face à l’ogre havrais.

Au terme de la cinquième journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais quitte enfin la zone rouge pour se retrouver barragiste. Rien d’exceptionnel évidemment pour un club qui a déjà limogé son entraîneur, qui a provoqué la grogne de ses tribunes, et dont les joueurs semblent incapables de sortir de la spirale négative. Pourtant, son président John Textor reste optimiste pour la suite. « Aujourd’hui, nous avons un groupe de joueurs et un staff qui partagent mes ambitions. Nous sommes un club de Ligue des champions », a clarifié l’Américain durant la conférence de presse de présentation de Fabio Grosso – nouvel entraîneur des Gones – ce lundi matin.

Malgré le score nul et vierge concédé au Groupama Stadium contre Le Havre, promu, l’homme d’affaires garde donc le sourire et l’ambition. « Je peux fixer des objectifs, assure-t-il. Tout le monde pense, dans ce club, que ne pas être en Europe serait un échec. Le travail de Fabio consiste à faire des progrès pas à pas. Le progrès, c’est match après match, et puis on verra à la fin de la saison. Il y a une place supplémentaire en Ligue des champions. C’est l’objectif de ce club. » Depuis la saison 2021/2022, l’Olympique lyonnais n’a plus goûté aux matchs en cours de semaine.

Et c’est mal parti pour les retrouver.

