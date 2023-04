John McGinn répond aux critiques de Rodri sur le jeu de l’Écosse

L’heure de la vérité vraie.

Après la victoire de l’Écosse face à l’Espagne mardi dernier (2-0), Rodri (26 ans) ne s’était retenu de qualifier le jeu écossais de « dégueulasse ». Le gain de temps, la provocation et les simulations écossaises étaient notamment pointées du doigt par le milieu espagnol. Interrogé au micro de Sky Sports, le milieu John McGinn, qui avait participé à la victoire de son équipe, a réagi aux paroles de Rodri.

🇪🇸 Buoyed by Spain's team selection ✂️ Was the Hampden grass long? ⏰ Did we waste time? Aye, absolutely! 🤣 Were we rolling about? Naw!

John McGinn reflects on Scotland's winning start to their Euro 2024 qualifiers & comments from the Spain team ⬇️ pic.twitter.com/ztyG4qW6oc

