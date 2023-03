Rodri : « Pour moi, l’Écosse, ce n’est pas du football »

Rodrigole vraiment pas.

Le milieu de terrain de Manchester City et nouveau capitaine de la Roja Rodri n’a pas digéré la défaite de l’Espagne en Écosse ce mardi (2-0). Après le coup de sifflet final, il a exprimé son avis à propos de ses adversaires du soir : « C’est leur façon de jouer, il faut la respecter, mais franchement, c’est un peu dégueulasse, a-t-il lancé sur la plateforme Viaplay. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre. Pour moi, ce n’est pas du football. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer et c’est à l’arbitre de faire quelque chose, mais il n’a rien fait. » Avec cette défaite à Hampden Park, l’Espagne (trois points) laisse s’échapper les Écossais (six points), seuls en tête du groupe A des qualifications à l’Euro 2024.

Est-ce que l’Espagne ne serait pas en train de prendre le flambeau du seum belge ?

L’Espagne, possessive maladive