Jean Onana bientôt à Marseille ?

Le juste milieu.

À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille pourrait rapidement s’offrir les services de Jean Onana. Samedi soir, c’est Fabrizio Romano qui a dégainé le premier pour annoncer un accord entre l’OM et Besiktas pour le milieu de terrain camerounais (une information depuis confirmée par de nombreux médias). Ce dernier rejoindrait ainsi la Canebière en prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat pour cet été.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille are closing in on deal with Besiktas for Jean Onana as new midfielder!

Besiktas club sources confirm deal in place deal — understand it will also include a buy option clause for 23 year old midfielder.

Talks will follow now on personal terms. pic.twitter.com/YD1Ech3e7D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024