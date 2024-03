Jean-Michel Aulas ne désespère pas pour Hervé Renard

L’espoir fait vivre.

Alors que l’équipe de France féminine est fixée sur son sort pour les Jeux olympiques, la probabilité de voir Hervé Renard poursuivre son mandat de sélectionneur au-delà du tournoi a rarement été aussi faible. Pour autant, Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF en charge du football féminin, veut encore y croire. « Avec Hervé, tout n’est pas joué à l’instant T, même si c’est la tendance. Peut-être que l’on va trouver les bons mots d’ici là pour qu’Hervé reste. On ne va pas se précipiter alors qu’il n’y a pas péril en la demeure, a-t-il assuré dans les colonnes de L’Équipe, reconnaissant tout de même qu’il y avait de fortes chances que l’ancien entraîneur de Sochaux ne s’en aille au mois d’août. Il y a toujours de l’espoir quand je m’occupe des sujets. »

« Quand on l’a convaincu de venir avec nous, il avait été bien précisé que c’était jusqu’aux Jeux olympiques. On avait évidemment émis l’idée que l’on puisse aller au-delà, mais il ne s’était jamais engagé et on savait bien que c’était déjà une opportunité incroyable pour le football féminin de l’avoir jusque-là, a tout de même reconnu l’ancien patron de l’OL, nourrissant la thèse d’un départ dans quelques mois. Franchement, ce qu’il a apporté en matière de crédibilité et de dynamique pour le foot féminin est essentiel. Je suis convaincu que l’on va trouver la solution qui fasse que l’on soit toujours crédibles alors qu’on ne l’était pas du tout avant. On savait bien qu’il y avait une infime chance qu’il prolonge. »

Un départ qui ferait forcément moins causer avec une breloque autour du cou.

