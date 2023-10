Jean-Michel Aulas profite-t-il de paradis fiscaux via son terminal de jets privés ?

Exemplaire Jean-Michel Aulas.

L’ancien président de l’OL pratiquerait l’évasion fiscale dans des paradis fiscaux. C’est en tout cas une hypothèse qu’il faudrait prendre au sérieux selon le média Rue89Lyon ce lundi. Cofondateur de la société Embassair Group International, une société anonyme domiciliée au Luxembourg, et qui exploite un terminal de luxe réservé aux jets privés à Miami, Jean-Michel Aulas se servirait de cette société pour payer moins d’impôts. Outre l’impact écologique de ce terminal, en désaccord avec les propos d’Aulas, c’est le montage de sociétés off-shore qui interroge.

Le 27 septembre 2016, Frank Devaux, président du conseil de surveillance d’Embassair Group, fonde la société Fox Delta, qui crée trois jours plus tard la société Kofilux, qui elle-même crée Embassair Group le jour même. En 2019, Kofilux est liquidée et ses avoirs sont transférés à Fox Delta, une pratique qui pourrait opacifier les remontées d’argent vers le Luxembourg. Ces différentes sociétés ont en effet pour administrateurs les membres du ParFi Group, un cabinet qui offre des services de domiciliation et de comptabilité. Ce sont eux qui se chargent de la paperasse, permettant à leurs clients de ne jamais se rendre au Luxembourg, et de bénéficier d’une TVA et d’un régime d’impôt sur les sociétés très attractifs.

Ça, c’est pour la société mère. En parallèle, Embassair Group crée Embassair Group International en octobre 2017 au Luxembourg, qui développe elle-même une branche aux États-Unis dirigée par Frank Devaux, Damien Sousat et Alexandre Aulas (fils de) dans le Delaware. Une filiale – qui gère l’aéroport – est créée en Floride, mais c’est la société Gate 301 Miami Inc, fondée par les trois dirigeants d’Embassair Group US, qui négocie le bail pour louer le terrain où se trouve l’aéroport. L’intérêt ? La société qui gère le bail est basée au Delaware, et si elle pratique des opérations hors de l’État, elle paie un impôt de franchise plus modéré que l’impôt sur le revenu. Si la société est basée au Luxembourg, les bénéfices peuvent y être remontés, et donc encore moins imposés.

En résumé, Jean-Michel Aulas ne paierait pas ses impôts et pollue l’atmosphère.

