Jean-Michel Aulas donne les détails de sa réconciliation avec John Textor

Main dans la main.

Après leurs passes d’armes du début de saison, Jean-Michel Aulas et John Textor assurent avoir enterré la hache de guerre. Une réconciliation qui a pris forme lors de la victoire contre Toulouse au Groupama Stadium. « On a décidé de discuter. À partir de ce moment-là, John m’a dit : “Il faut que tu reviennes au stade.” Comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait, a raconté Aulas dans un entretien à Canal +. Il m’a dit : “Tu viens derrière moi, proche de moi. On ira voir les joueurs ensemble avant ce match.” »

Jean-Michel Aulas sur sa relation avec John Textor 🗣️ 🗨️ "On a discuté. John m'a dit de venir au stade (lors de Lyon / Toulouse le 11 décembre). (…) Je crois que c'est un acte de réconciliation" pic.twitter.com/iXAWAQx98Q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2023

Une situation loin d’être anodine, à quelques minutes d’un succès annonciateur de jours meilleurs pour les Gones. « Ils devaient être surpris, poursuit Aulas à propos des joueurs. Je l’étais aussi. J’étais un peu gêné. Très ému. J’avais les jambes qui étaient en coton. Je n’étais pas préparé, et en plus, c’était très émouvant. » La fin des embrouilles entre l’ancien et le nouveau propriétaire du club ? « Je crois que ce n’était pas un acte de communication, mais un acte positif de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases », conclut Aulas.

Et maintenant, amis pour la vie ?

