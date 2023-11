Jean Lapeyre : « Je n’ai jamais vu de propos sexistes à la FFF »

À croire que c’est un concours de déni.

Deux jours après l’ex-président de la 3F Noël Le Graët, c’est au tour de Jean Lapeyre, directeur juridique de l’institution, de s’exprimer ce jeudi devant la commission de l’Assemblée sur les défaillances au sein des fédérations sportives. Accusé de propos sexistes à l’encontre de collaboratrice, le salarié de la 3F a fermement nié devant les élus : « Une ou deux fois, il parait que j’aurais eu des propos plus que déplacés envers des femmes. J’ai toujours nié ce que l’on me reproche ». Lié au climat sexiste au sein de la FFF selon l’audit du ministère des Sports, le directeur juridique répond simplement : « Moi participer au climat sexiste de la Fédé ? Demandez aux salariés. Je conteste, ce n’est pas du tout, du tout dans ma façon de voir les choses. »

Interrogé ensuite sur des comportements ou propos sexistes qu’il aurait pu entendre au sein de la FFF, Jean Lapeyre est formel : « Non je n’ai jamais vu ou été témoin de propos sexistes pendant mes années à la Fédé ». Et cela que ce soit de la part de salariés ou du président de l’époque, Noël Le Graët : « Quand j’ai été seul avec Noël Le Graët ou pendant les Codir ou les COMEX, je n’ai pas été témoin de ça ». Avant de reconnaître à demi-mots que l’instance n’était pas toute blanche : « Témoin et avoir entendu ou savoir ce sont deux choses différentes. J’ai su et ce n’est pas pareil de savoir et d’être témoin. »

Pas témoin donc pas complice visiblement…

Entraîneurs en tribune : une hauteur pestilentielle