Javier Tebas sur la Superligue : « Il ne faut jamais laisser Florentino Pérez pour mort »

Méfiance…

La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas fermé la porte à l’idée d’une Superligue en décembre, laissant les opposant au projet sur le qui-vive. Parmi eux, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, particulièrement attentif aux manigances de Florentino Pérez. « Il ne faut jamais le laisser pour mort, a-t-il déclaré lors d’une remise de prix. Je dis toujours que Florentino ne perd jamais. Il est là, David Copperfield fait des tours de magie […] et il a déjà vu le lapin dans le chapeau. »

« Je crains le projet mené depuis 2000 par Florentino, selon lequel les clubs les plus riches doivent dominer. C’est comme si un pays était dominé par les plus riches. Je pense que ce que nous devons faire, c’est travailler pour que ce projet n’aille pas de l’avant, poursuit Tebas. Le format qu’ils ont présenté est bien pire (que la Ligue des champions), il n’est pas conforme au modèle européen du sport et, sur le plan audiovisuel, ce qu’ils ont proposé est une véritable folie. »

Un pour tous, tous contre eux !

