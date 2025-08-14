S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG

Javier Pastore sera de la partie pour Nantes-PSG

RFP
Javier Pastore sera de la partie pour Nantes-PSG

Bonne année 2012 !

Guillaume Hoarau et Javier Pastore seront sur le terrain de la Beaujoire dimanche. Non, non, vous ne rêvez pas et il ne s’agit pas d’une hallucination collective. Les deux anciens Parisiens seront tous les deux consultants pour Ligue 1+ lors de la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain, diffusée en clair sur la plateforme.

Mais l’Argentin devrait être présent seulement pour cette rencontre, selon Ligue 1+, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Pas de gestes techniques ou d’arabesques au menu, mais sûrement son ressenti sur le début de saison du PSG, vainqueur de la Supercoupe d’Europe cette semaine, et sur notre championnat préféré.

Post Instagram Voir sur instagram.com

 Tout ça pour gratter une ovation des 1000 supporters parisiens qui feront le déplacement. À moins que Nantes n’ait besoin d’un milieu créateur…

Découvrez le classement de la Ligue 1 2025-2026 en exclusivité

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine