Javier Pastore sera de la partie pour Nantes-PSG

Guillaume Hoarau et Javier Pastore seront sur le terrain de la Beaujoire dimanche. Non, non, vous ne rêvez pas et il ne s’agit pas d’une hallucination collective. Les deux anciens Parisiens seront tous les deux consultants pour Ligue 1+ lors de la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain, diffusée en clair sur la plateforme.

Mais l’Argentin devrait être présent seulement pour cette rencontre, selon Ligue 1+, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Pas de gestes techniques ou d’arabesques au menu, mais sûrement son ressenti sur le début de saison du PSG, vainqueur de la Supercoupe d’Europe cette semaine, et sur notre championnat préféré.

Tout ça pour gratter une ovation des 1000 supporters parisiens qui feront le déplacement. À moins que Nantes n’ait besoin d’un milieu créateur…

