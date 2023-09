Jacques Cardoze charge Pablo Longoria

Cardoze de gloire en pleine tempête.

Enfoncés dans une crise institutionnelle depuis le début de la semaine, l’OM et Pablo Longoria ne peuvent visiblement pas compter sur le soutien de tous les membres passés par le club. Parmi ses soutiens manquants, celui de Jacques Cardoze est à souligner. Cardoze, qui fut le directeur de la communication de l’OM de mai 2021 à février 2023, s’est en effet expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe, détaillant le manque d’humanité dont a pu faire preuve le président marseillais : « Au début, il vient d’être nommé président, on s’entend super bien, on est très proches. Pablo « pue le foot » et en com’, j’appuie dessus, forcément. On sortait du Covid, de Jacques-Henri (Eyraud), qui a plein de qualités, mais qui sent moins le foot, et on resserre rapidement les liens avec les supporters. »

Puis à l’été 2022, Longoria nomme certains de ses proches dans l’organigramme olympien, à l’instar d’Igor Tudor comme entraîneur, Pedro Iriondo en directeur général, ou Javier Ribalta à la direction du football. Les relations avc Cardoze se seraient alors dégradées : « Il a créé une bulle autour de lui, et j’ai perdu le contact. Quand je l’appelais, il me disait : « Vois avec Pedro. » Quand je lui envoyais un texto, il me répondait : « Vois avec Javier. » Je le considérais comme un frère… Je n’ai pas compris comment on avait pu passer d’une relation quasi fraternelle, à rien ! » L’ancien journaliste de France Télévisions évoque même la période difficile qu’il a vécu après son départ de l’OM : « Il m’a tellement mal licencié, que moi aussi je suis suivi (psychologiquement) depuis des mois. Je prends encore des médicaments. Il a aussi fait du mal aux autres. »

Ça vaut bien une chronique chez Hanouna non ?

OM : Une histoire d'amour propre