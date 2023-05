Jack Grealish : « Je dis à Haaland, ‘tais-toi et va dans ton bain de glace !’ »

My way.

Joueur le plus cher de l’histoire de Manchester City, Jack Grealish donne enfin la pleine mesure de son potentiel cette saison, après un premier exercice compliqué. L’ancien capitaine d’Aston Villa, réputé comme un gros fêtard, assure pourtant ne pas avoir changé ses habitudes dans un entretien au Daily Mail, et toujours s’autoriser quelques sorties. « Tout le monde est différent, n’est-ce pas ? Regardez Erling. C’est le meilleur professionnel que j’aie jamais vu. (…) Dix heures de traitement par jour, bains de glace, régime, etc. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je ne pourrais pas être comme ça », explique-t-il.

« Nous sommes très amis mais après un match, il me dit : ‘Hé, ne vas pas faire la fête ce soir’. Je lui dis : ‘Tais-toi et va dans ton bain de glace !’ On est comme ça, deux personnes différentes qui réussissent à leur manière. » Cela marche puisque Grealish rayonne depuis le retour de la Coupe du monde et affiche cinq buts et sept passes décisives en Premier League cette saison. « Je ne vais pas mentir en disant que je ne sors pas. À quoi cela servirait ? Ce serait aussi inutile de vous dire que je suis ici à 8 heures du matin pour faire de la gym et que c’est la raison pour laquelle je joue bien. Ce n’est pas le cas. Si je joue bien, c’est parce que je me sens en forme, confiant, bien dans ma peau et que j’ai l’impression d’être chez moi ici. J’aime toujours boire un verre de temps en temps et sortir avec mes amis, c’est normal. »

À la tienne, Jack.

Manchester City reçu 10/10, Chelsea réagit enfin