Quand Francesco Totti ne reconnaît aucun de ses anciens coéquipiers

Totti sucrera bientôt les fraises, attention.

Eh oui, la légende italienne a visiblement la mémoire qui flanche un peu, surtout quand on parle de la Roma. Pourtant, Francesco Totti, c’est 24 ans de vie professionnelle au sein de la Louve (1993-2017), 787 matchs, 307 buts et une centaine de coéquipiers venant et partant. Dans un petit jeu organisé par Prime Vidéo, Totti a ainsi tenté de se souvenir des joueurs qu’il a côtoyés tout au long de sa carrière… avec très peu de réussite. Ainsi, l’ancien meneur de jeu n’a pas reconnu Ashley Cole, Gerson (« on a joué ensemble ? ») ou encore José « le Grec, bordel c’est quoi son nom déjà ?! » Holebas.

Mais que la Ligue 1 se rassure ! Amoureux de notre Hexagone, Francesco Totti n’a pas hésité une seule seconde au moment de dégainer les noms de Ricardo Faty, Mido ou encore Shabani Nonda. Bon, il n’a pas reconnu Mapou Yanga-Mbiwa.

Et toi, combien d’inconnus au bataillon as-tu trouvés ?

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma

