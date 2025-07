Kevin De Bruyne revient sur ses liens avec Romelu Lukaku

Ils sont habitués à évoluer dans la même équipe depuis si longtemps…

Partenaires sous le maillot de la Belgique, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku s’apprêtent à se retrouver à Naples. Le duo compte donc régner sur l’Italie, l’attaquant ayant remporté la Serie A la saison dernière et le milieu de terrain ayant rejoint le champion cet été. Et les deux hommes sont évidemment ravis de faire bande commune, comme l’a expliqué l’ancien de Manchester City en conférence de presse.

« Romelu était content du transfert, je lui avais parlé pendant notre rassemblement en équipe nationale, a ainsi raconté l’ex de Wolfsburg. Il voulait que je vienne, je connais Romelu depuis qu’on a treize ans et on est très proches. Quand on jouait à Chelsea, on a même vécu ensemble pendant deux ou trois mois. C’est plus facile pour moi car il peut traduire, ça aide aussi qu’il connaisse l’entraîneur et l’équipe. »

Quand ils seront unis, ça va faire mal !