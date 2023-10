Isco offre la victoire au Betis

Oui, Isco joue encore au foot.

Et tant mieux pour le Betis. L’ancien international espagnol a offert la victoire aux Sévillans ce dimanche contre Osasuna (2-1). Le numéro 22 a délivré Benito-Villamarín en plaçant une reprise du droit sous la barre dans la quatrième minute du temps additionnel. Un but auquel il faut ajouter une passe décisive pour Willian José en première période. Rayonnant, Isco compte trois buts cette saison. Déjà mieux que lors de ses trois derniers exercices – aucun but avec le Real Madrid en 2020-2021, deux en 2021-2022, un avec le FC Séville en 2022-2023. Dans son sillage, le Betis enchaîne un huitième match sans défaite toutes compétitions confondues. Les Andalous se replacent provisoirement au septième rang de la Liga.

Le retour en force des soirées d’Isco.

Le Betis tente le pari Sokratis