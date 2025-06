Le périple de 1000 kilomètres de Mehdi Taremi pour s’échapper de Téhéran

Un grand trajet pour un grand soulagement.

Bloqué à Téhéran depuis de nombreux jours, alors qu’il se rendait auprès de ses proches pour décompresser après la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, l’attaquant iranien Mehdi Taremi a réussi à quitter la capitale iranienne, zone de tension entre Israël et l’Iran depuis plusieurs semaines.

La situation devenant de plus en plus critique, le joueur de l’Inter Milan a fini par rejoindre sa ville natale de Bushehr et sa famille, qui s’y trouvait déjà, après une traversée de 1 000 kilomètres en voiture, selon la Gazzetta dello Sport.

Pas de Coupe du monde des clubs au programme

Dans le même temps, Taremi a réussi à contacter le team manager des Nerazzurri, Matteo Tagliacarne, et s’est entretenu avec son nouvel entraîneur, Chivu. Il a également écrit dans le groupe de l’équipe italienne et a tenu à rassurer ses coéquipiers.

D’après le journal italien, l’ancien joueur de Porto va bien, est calme et en sécurité, dans une zone éloignée des bombardements. Il s’entraîne seul pour rester en forme, mais ne devrait cependant pas pouvoir quitter son pays et rejoindre son équipe pour la suite de la Coupe du monde des clubs, au vu de la précipitation des événements.

L’Inter vient à bout d’Urawa