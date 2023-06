Insulté par des supporters, un joueur croate quitte la sélection

Les Dalmatiens sont des méchants.

L’attaquant du Hadjuk Split, Marko Livaja, a quitté le rassemblement de la Croatie ce mardi, après des insultes reçues de la part de supporters de l’ennemi juré, le HNK Rijeka. La sélection croate entamait en effet son stage au stade Rujevica, fief du HNK, en vue de sa demi-finale de Ligue des Nations face aux Pays-Bas, le 14 juin prochain. « Après tout ce qu’il s’est passé, je sens que je ne suis pas prêt à donner le maximum à l’équipe nationale et qu’en restant, je ne serais qu’un obstacle pour l’équipe qui mérite d’avoir la paix », a déclaré Livaja.

Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4

