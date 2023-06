Iñigo Martínez annonce son départ de l’Athletic Club

Le train Iñigo à destination de Barcelone va partir.

Iñigo Martínez et l’Athletic Club, c’est bel et bien fini. « Le moment est venu de quitter l’Athletic pour relever de nouveaux défis sportifs. Ce n’est pas facile de quitter ce club, ni ma patrie, mais c’était le bon moment, précise le défenseur de 32 ans dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, ce mardi. J’ai tout donné pour ce maillot et pour ces supporters. Je veux remercier les entraîneurs, les employés du club, mes coéquipiers et les supporters. »

L’Athletic a voulu lui rendre hommage à travers un communiqué : « Nous remercions Iñigo Martínez pour son engagement et son dévouement à défendre notre blason ». Arrivé en 2018 à Bilbao, en provenance de la Real Sociedad, le Basque part libre après s’être taillé une solide réputation. Cette saison, le colosse a disputé 18 matchs pour un but, toutes compétitions confondues. D’après Fabrizio Romano, le joueur devrait s’engager en faveur du FC Barcelone pour les deux prochaines saisons. L’international espagnol (17 sélections) viendrait remplacer numériquement Gerard Piqué, ayant pris sa retraite en cours de saison dernière.

Iñigo Martinez has just confirmed that he’s set to leave Athletic Club — he will be announced as Barça first signing, it’s done since March. 🚨🔵🔴 #FCB

Martinez signed official documents in May, his contract will be valid until June 2025. pic.twitter.com/yJhDsmTSqY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023