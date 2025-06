Ilya Zabarnyi se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain

Il y est presque, Ilya.

Déjà attentif à son dossier avant la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain se rapproche d’Ilya Zabarnyi, selon L’Équipe. Le défenseur de Bournemouth sort d’une saison pleine du côté de la Premier League, où il a formé l’une des meilleures défenses centrales du championnat avec le prometteur Dean Huijsen. Les Parisiens n’avaient pas voulu surpayer le joueur avant la compétition, estimant que le montant exigé par les Cherries de 70 millions était trop élevé.

Pour Ilya Zabarnyi, ça sera 60 millions hors bonus

Pendant la trêve du mercato, qui n’a duré que six jours, les discussions ont continué entre les deux parties, malgré le ralentissement provoqué par le décalage horaire entre l’Europe et les États-Unis. Le joueur, qui souhaite rejoindre le PSG, devrait coûter 60 millions d’euros hors bonus, au club de la capitale. Si les Parisiens parvenaient à se qualifier pour la phase finale de la compétition qui s’achèvera le 13 juillet, il serait possible d’enregistrer l’Ukrainien de 22 ans. Ne reste plus qu’à trouver un accord définitif entre les deux clubs, et l’Ukrainien pourrait intégrer l’effectif du PSG.

Beraldo pourra lui faire son stage surf en Californie.

