Pour Luis Enrique, Kylian Mbappé pourrait rester au PSG

Luis Enrique croit-il encore au père Noël ?

Alors que tout semble indiquer que Kylian Mbappé signera au Real Madrid cet été, Luis Enrique ne voit pas la situation de cet œil. A la veille du choc face à Marseille, l’entraîneur espagnol a ainsi avoué qu’il croyait encore au fait que la star parisienne continue son aventure dans la capitale à l’issue de la saison. Un mois et demi après avoir annoncé son départ au club, il semble en effet compliqué de voir Mbappé prolonger à Paris. Mais Enrique voit encore une possibilité pour que cette option devienne réalité. Pour cela, il va falloir gagner, tout gagner. « J’ai toujours l’espoir que Kylian change d’avis. Il n’a rien dit pour le moment, il peut changer d’opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et que Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment… Que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? Nous verrons.»

🧐 Luis Enrique et la possibilité de voir @KMbappe rester au @PSG_inside la saison prochaine : 🗣️ "Imaginons que nous gagnons les 4 titres cette saison et Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas ?"#PSG pic.twitter.com/0F4LnBnK1e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 30, 2024

Si le faible temps de jeu accordé au Bondynois en championnat depuis la mi-février a pu interroger, Enrique n’a donc pas vraiment envie de se lancer dans l’inconnu l’an prochain. Au vu du rendement du capitaine de l’équipe de France, ça se comprend, mais on peut légitimement penser que cette sortie ressemble une nouvelle fois à un coup de communication de l’ancien entraîneur barcelonais. Si Mbappé prolonge, Enrique y sera en tout cas pour beaucoup.

Et pourquoi pas alors ? (Non on rigole)