Ibrahima Konaté veut coller une migraine à Didier Deschamps

En voilà un qui est sponso par Doliprane. Lors de ce Brésil-France (1-2), Ibrahima Konaté avait une carte à jouer pour gagner sa place dans le onze de Didier Deschamps en l’absence de William Saliba. S’il a reçu un carton jaune en deuxième période, le défenseur de Liverpool ne s’est pas trop mal dépatouillé pendant le premier acte pour anticiper les vagues de la Seleção.

« À titre personnel, je suis très heureux, j’ai été dans une situation délicate, admet le Parisien de naissance. Je suis là pour gagner des points, mettre une migraine au coach, et aujourd’hui c’est ce que j’ai fait, surtout contre le Brésil, Vini, Raphinha, Martinelli, et ceux qui sont entrés. Il faut continuer comme ça. »

Une répète aux Stazunis qui n’enchante pas grand monde

Après s’être satisfait de la perf des Bleus, l’ancien Sochalien a réagi à la décision de disputer les matchs amicaux face au Brésil et face à la Colombie aux États-Unis, comprenant un long vol ainsi que d’autres facteurs à gérer comme le décalage horaire. Si personne n’a semblé subir le jetlag ce jeudi, un tel déplacement n’enchante pas les tacticiens des clubs. « Je crois que les coachs des clubs n’étaient pas très heureux (sourire), explique Konaté. Mais on essaie de se mettre en condition pour la Coupe du monde cet été. Et la préparation commence bien. »

Le vrai mal de crâne de DD, c’est comment remplacer Upamecano dimanche.

Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil