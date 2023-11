Hütter : « Si Monaco s'était qualifié pour la Ligue des champions, je ne serais pas ici »

Hütter s’est fait un nom.

Sans faire trop de bruit, l’AS Monaco a réussi son premier tiers de championnat et se positionne aujourd’hui sur la dernière marche du podium de Ligue 1, étant virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. De quoi valider les premiers pas du discret Adi Hütter, arrivé sur le banc monégasque cet été, et qui a dû composer avec un groupe marqué par une saison 2022-2023 ratée, comme il l’a confié au journal L’Équipe : « J’ai senti un peu de déception, mais je ne suis pas là pour parler du passé. Vous ne pouvez pas débarquer en tant que nouvel entraîneur et dire : « Désolé pour vous les gars, je suis vraiment peiné. » Je vais être honnête : si Monaco s’était qualifié pour la Ligue des champions, je ne serais pas ici. C’est la vérité. Je dois regarder le futur et amener un nouvel état d’esprit. »

Et la méthode Hütter alors, c’est quoi ? « Ici, j’ai commencé avec un 4-2-2-2 et je me suis rendu compte que ce n’était pas la meilleure idée. Donc, comme à Francfort, j’ai utilisé une défense à trois. J’avais des pistons avec Caio (Henrique), « Iso » Jakobs, Vanderson et Krépin (Diatta) – qui est plus offensif mais que je pouvais mettre là pour ses capacités physiques – et comme on a beaucoup de très bons numéros 10, j’ai créé ce 3-4-2-1 ou ce 3-4-1-2 en fonction de l’adversaire, du score, des blessures. Avec ce système j’ai beaucoup de possibilités », explique le technicien, qui avoue également être entouré de deux personnes, spécialistes en communication et en psychologie : « L’un des deux a travaillé avec les entraîneurs et les athlètes de notre équipe nationale de saut à skis. Le deuxième est le docteur Jörg Zeyringer. J’ai écrit deux livres avec lui. Il conseille des chefs d’entreprise en matière de leadership. Il m’arrive encore de leur poser des questions sur des sujets importants, même si j’ai maintenant pas mal d’expérience… »

Enfin, interrogé sur l’affaire Ben Yedder, Hütter concède ne parler que de ballon avec son joueur : « Je n’en ai pas parlé avec lui parce qu’il s’agit d’une affaire personnelle. Nous parlons de football, de ses performances. Il se comporte et s’entraîne de façon professionnelle. »

Ou l’art de botter en touche.

