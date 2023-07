Hervé Renard : « Je suis aussi une sorte de VRP pour le football féminin »

VRP de luxe.

À moins d’une semaine de l’ouverture de la Coupe du monde 2023, Hervé Renard est revenu sur le début de son aventure avec l’équipe de France. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite a évoqué le développement du foot féminin en France et le rôle qu’il avait à jouer, personnellement, pour que ce sport progresse. « Je suis là pour gagner des matches, mais je suis aussi une sorte de VRP pour le football féminin, confesse Renard. Je me suis aussi donné cette mission. Attention tout cela ne fonctionne que si on a des résultats. »

D’autant plus que le sélectionneur des Bleues sent un vrai potentiel de développement pour ce sport qui n’a pas su enchaîner après le Mondial 2019. « Je pense qu’il y a moyen de faire progresser, de mieux communiquer sur ce foot féminin qui à mon avis a été mal exposé, raconte l’ancien technicien de Lille. On ne peut pas attendre qu’on vienne vers nous si on ne fait pas les choses bien, si on ne s’ouvre pas, si on n’accueille pas. On a besoin des télés, de la presse, que les gens soient attirés par quelque chose. »

Et quoi de mieux qu’un titre de championnes du monde pour doper tout ça ?

Dominique Garnier, supporter infiltré