Hervé Renard et l’Arabie saoudite, c’est terminé !

Renard abandonne son terrier.

Malgré une large domination et un but sur penalty de Salem Al-Dawari, l’Arabie saoudite a été battue par la Bolivie ce mardi à Djeddah pour le dernier match d’Hervé Renard sur le banc des Faucons (1-2). Une source interne à la fédération saoudienne a en effet informé l’AFP de la démission du Savoyard, architecte du plus grand exploit de l’histoire de la sélection avec la victoire contre l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde. « Nous avons essayé de le dissuader, mais il était déterminé à retourner dans son pays et à y diriger une équipe nationale. Nous ne pouvons pas l’empêcher de réaliser son rêve », a-t-elle indiqué. La nomination du double vainqueur de la CAN sur le banc de l’équipe de France féminine se précise alors que les Bleues ont des matchs amicaux à jouer les 7 et 11 avril, respectivement contre la Colombie et le Canada.

Deux Renard dans ses rangs, c’est toujours mieux pour croquer les Canarinhas au Mondial.

