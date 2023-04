Hervé Renard : « Avec les Bleues, la question de l'argent n'a jamais été un problème »

Un Renard sans filtre.

Quelques jours seulement après avoir terminé avec brio son premier rassemblement à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard s’est longuement confié auprès du Figaro sur différents sujets. Il a notamment évoqué son salaire, qu’il a divisé par dix en revenant dans l’Hexagone (il touchait 4 millions d’euros bruts annuels avec l’Arabie saoudite et désormais 400 000 euros bruts annuels avec l’EDF). « Avec les Bleues, la question de l’argent n’a jamais été un problème, je vais vous surprendre, je n’ai même pas regardé au moment de signer mon contrat. Je suis ici pour un projet, une aventure, pas pour l’argent », précise-t-il, indiquant avoir refusé d’arriver à la tête de la sélection polonaise récemment.

Toujours côté argent, il s’est également exprimé sur les différences de revenus entre le football masculin et féminin : « Ce n’est pas possible. Les revenus ne sont pas les mêmes. Il faut que cela se joue en pourcentage. C’est comme une personne qui paie des impôts. Celui qui touche X/an ne peut pas payer la même chose que celui qui gagne double X/an. Impossible. […] Plus il y aura de ressources et de sponsors, plus le football féminin sera attractif, plus les salaires augmenteront, que ce soit en club ou sélection. Mais sans ressources supplémentaires et une image parfaite, on ne peut pas revendiquer d’être à la même hauteur de rémunération que le football masculin aujourd’hui. »

Autre sujet qui a agité l’actualité ces derniers jours : la gestion du ramadan. « Il faut respecter les règles collectives, je parle de la France qui est un pays laïc, mais il faut également prendre en compte que c’est important pour les musulmans. Le ramadan est une question spirituelle et une conviction personnelle. C’est sans doute le moment le plus important pour eux dans l’année. J’ai souvent discuté avec des joueurs qui me disaient se sentir mieux pendant cette période. […] Aujourd’hui, on en parle trop, cela fait des débats, avec des personnes qui savent à peine de quoi elles parlent… C’est un sujet très sensible qui met le feu un peu partout. Trop parfois », estime Renard, qui avait notamment côtoyé des joueurs qui le pratiquaient lors de ses passages à la tête du Maroc, de l’Arabie saoudite et de l’USM Alger.

Prochain rendez-vous pour Renard et ses Bleues : début juillet prochain, avec deux matchs amicaux à négocier avant de partir en Australie pour le Mondial.

Olivier Giroud a pensé à mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde