Heidenheim et Darmstadt promus en Bundesliga au terme d'un multiplex de folie !

Vous pensiez avoir tout vu avec le multiplex de ce samedi en Bundesliga ? Vous n’avez encore pas vu celui de la 2. Bundesliga !

Décidément, les championnats allemands n’ont pas fini de nous surprendre. Ce samedi après-midi, Heidenheim et Hambourg se disputaient le dernier ticket pour jouer en Bundesliga la saison prochaine, alors que Darmstadt était déjà assuré de monter. Hambourg a fait le job à Sandhausen en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1) et devait alors compter sur un faux pas de Heidenheim à Regensburg. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu du spectacle. Mené 2-0 par Regensburg, Heidenheim s’en est finalement sorti par un trou de souris en inscrivant deux buts dans le temps additionnel (2-3) et est devenu champion de deuxième division.

Hamburg fans celebrating promotion, unbeknown Heidenheim have just equalised in Regensburg. Heidenheim need one more goal deep into injury time. pic.twitter.com/1FeEVPps3z — Kirkby (@tranmerekev) May 28, 2023

Un miracle absolu, qui a donné lieu à des scènes folles. À Hambourg, les supporters ont cru que le match à Regensburg était terminé et que leur club était donc promu en Bundesliga, et ils ont ainsi envahi le terrain de Sandhausen, avant de découvrir un peu plus tard le coup de clim’. Tout n’est pas perdu non plus puisque Hambourg, troisième, pourra donc encore jouer la montée dans une double confrontation la semaine prochaine contre Stuttgart, qui a terminé seizième dans l’élite allemande.

On attend au moins aussi bien niveau scénario.

