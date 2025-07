Hakan Çalhanoglou répond à Lautaro Martinez

Bonne ambiance, à l’Inter.

Entre la claque reçue en finale de la Ligue des champions et l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, les Lombards vivent une fin de saison très compliquée. Et ça n’a pas plu au capitaine Lautaro Martínez, qui n’a pas hésité à jeter certains de ses coéquipiers sous le camion : « Nous avons besoin de joueurs qui veulent être là. Ceux qui ne veulent pas rester, ils peuvent quitter le club. » L’Argentin visait notamment le Turc Hakan Çalhanoglu, blessé depuis le début de la compétition, souvent annoncé sur le départ ces derniers temps.

« L’histoire se souviendra toujours de ceux qui sont restés grands »

L’ancien joueur de l’AC Milan a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, en se la jouant pacifique, ne l’empêchant quand même pas de lâcher des piques : « Après la rencontre, j’ai fait ce que j’ai l’habitude de faire quand je suis blessé. J’ai appelé mes coéquipiers pour avoir leur ressenti. Parce que c’est ce que vous faites quand vous tenez à votre équipe. Ce qui m’a davantage marqué, ce sont les mots qui sont venus après. Des mots durs qui divisent et qui n’unissent pas. »

Le Turc a ensuite poursuivi en rappelant sa fidélité au club, en assurant qu’il n’avait « jamais cherché d’excuse tout au long de sa carrière ». Il a tout de même pu régler ses comptes avec le compère d’attaque de Marcus Thuram, à la fin de son communiqué : « L’histoire se souviendra toujours de ceux qui sont restés grand. Et non de ceux qui ont parlé le plus fort. »

Ni de ceux qui ont perdu une finale 5-0.

