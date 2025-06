Habib Beye ne veut pas que le Stade rennais se précipite sur le mercato

Le lundi au soleil.

La rentrée se poursuit au Stade rennais et à la Piverdière, où une partie de l’effectif professionnel a retrouvé le chemin du terrain sous un soleil de plomb, ce lundi matin. Ils étaient 25, en plus du staff, en attendant le retour des internationaux prévu le 7 juillet et celui de Djaoui Cissé, le néo-international espoir, plutôt attendu aux alentours du 20 juillet pour lui permettre de pouvoir couper.

À cette occasion, Habib Beye s’est présenté pour la première fois de la saison devant la presse pour faire un petit point estival, le coach rennais ne cachant pas que lui et son staff avaient « besoin de sentir l’odeur du terrain et de voir les joueurs toucher le ballon » après une reprise dans les bureaux. En parlant de staff, justement, Laurent Bessière, nouveau directeur de la cellule performance, était présent, tout comme d’autres nouvelles têtes dans l’encadrement rennais.

« Il n’y a pas d’ego dans ce club »

Comment se met en place cet attelage ? « J’ai échangé avec Laurent, Loïc Désiré, sur ce qu’on veut pour que le Stade rennais soit performant, a expliqué le technicien. Il n’y a pas d’ego dans ce club, je vois tous les articles qui commencent à sortir et qui essaient d’opposer, ce que je veux c’est le bien du Stade rennais. Je travaille avec tous les gens qui m’apportent de la compétence, ceux qui sont arrivés comme ceux qui sont partis, parce qu’on l’oublie aussi parfois. »

Avant de poursuivre : « Un responsable performance, il est impliqué dans la construction des charges et la coconstruction de l’entraînement, c’était déjà le cas avec Thomas Choinard avant […] Laurent sera un appui essentiel et performant au sein de ce club. Mais il ne faut pas se tromper, je le dis sans que ce soit méchant, le seul responsable performance réel d’un club de foot, c’est le coach, c’est lui qui doit assumer le résultat. […] J’accueille la venue de Laurent avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie, je le connaissais déjà, je ne découvre pas la personne et on sait que son travail est performant. Ce qui nous anime, c’est le bien-être des joueurs, centrez-vous sur eux, ils seront le moteur pour notre projet collectif. »

« Ce qui me rassure, c’est de voir mon groupe évoluer et d’identifier éventuellement les manques que l’on peut avoir à certains postes. » Habib Beye parle de sa collaboration avec Laurent Bessière, son staff et du mercato à venir. @sofoot pic.twitter.com/n1CHBNCdMZ — Clément Gavard (@Clem_Gavv) June 30, 2025

Le mercato est en tout cas assez calme pour l’instant sur les bords de la Vilaine, alors que Lorenz Assignon et Adrien Truffert sont partis. Beye comme ses dirigeants ne souhaitent pas se précipiter, comme évoqué par le coach rennais ainsi que Loïc Désiré ce dimanche lors d’un évènement au Roazhon Park. « On regardera et on va évaluer notre effectif, il y a en effet eu ces deux départs à des postes clés, on regarde sur ces postes, précisait Beye ce lundi. Nous avons des joueurs qui reviennent, d’autres qui sont déjà là et qui ont du potentiel, je prends l’exemple de Nagida. On prendra le temps d’analyser tout ça avant de recruter et de ne pas aller dans des panic buys pour montrer que le Stade rennais est présent sur le marché des transferts. Ce qui me rassure, c’est de voir évoluer mon groupe et d’identifier éventuellement les manques que l’on peut avoir à certains postes. »

Rendez-vous le week-end du 15 août, pour le premier chapitre contre l’OM.

