Le père de la formation nantaise s'est éteint

Guelso Zaetta, considéré comme le fondateur de la formation nantaise, est décédé ce lundi à 93 ans. Ancien joueur d’Angers (1957-1961) et du FC Nantes (1958), Zaetta, surnommé « Zepo » a ensuite occupé les fonctions de formateur à la Jonelière de 1963 à 1988. Il y remporte trois Coupes Gambardella.

Guelso Zaetta nous a quittés 🙏🖤 Ancien joueur et entraîneur au Centre de Formation du FC Nantes, il fut l'une des chevilles ouvrières du Club. Le FC Nantes tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. — FC Nantes (@FCNantes) April 21, 2025

Antoine Kombouaré, Stéphane Ziani et tous les canaris qui ont éclot à la fin des années 1980 sont passés sous ses ordres. De même que Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix le prenaient pour conseiller technique. Figure du football plaisant pratiqué par Nantes durant ses belles années, Guelso Zaetta a donc laisse donc la plus belle des marques sur le championnat de France.

