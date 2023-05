Guardiola : « Faire la fête ? Pas le temps. On a une chance de remporter la Premier League dimanche ! »

Problème de riche.

« Bon, c’est vrai que c’est un problème sympa à avoir. » Le sourire aux lèvres en conférence de presse d’après-match après la sublime qualification de ses joueurs face au Real Madrid (4-0) pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Pep Guardiola a fait savoir qu’il ne laisserait qu’un seul jour de repos à ses soldats après cette soirée inoubliable. « Demain, on fera un petit-déjeuner avec toutes les familles, un jour de repos et on préparera le match de dimanche », a-t-il lancé.

« Quand on atteint la finale de la Ligue des champions, on fait la fête, mais on n’a pas beaucoup de temps parce qu’on a une chance de remporter la Premier League dimanche. » Sur un ton un peu plus sérieux, le tacticien espagnol – qui a atteint la barre des cent victoires dans la plus prestigieuse des compétitions cette semaine – est ensuite revenu sur la performance de son équipe : « À domicile, on se sent incroyablement à l’aise devant notre public. J’avais le sentiment qu’on avait dû encaisser une année de souffrance après (la défaite face au Real Madrid la saison passée, NDLR) de l’an dernier. Cela avait été si douloureux, lorsque des gens avaient critiqué le manque de personnalité des joueurs. Un an après, on montre à nouveau à quel point ce groupe de joueurs est spécial. Mais il faut féliciter toutes les personnes dans l’organisation, du président et du propriétaire au moindre employé, tout le monde travaille dans un but précis. »

Quatre* buts plutôt Pep.

