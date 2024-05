Guardiola à nouveau élu entraîneur de la saison en Premier League

Après Phil Foden meilleur joueur, les Citizens ne laissent décidément que des miettes à leurs rivaux.

Pour la quatrième saison consécutive, le Manchester City de Pep Guardiola a dominé une Premier League qui semble être devenue son jardin. Ce nouveau sacre est aussi celui d’un entraîneur, qui a tout gagné avec les Skyblues. C’est donc assez logiquement que ce dernier a été élu entraîneur de la saison pour la cinquième fois depuis son arrivée outre-Manche. C’est simple, depuis qu’il a débarqué dans la ville des frères Gallagher en 2016, seuls deux autres entraîneurs ont réussi à lui chiper ce titre : Jürgen Klopp (2019-2020 et 2021-2022) et Antonio Conte (2016-2017).

« Je suis très fier d’être l’entraîneur de ce groupe de joueurs et de travailler chaque jour aux côtés des brillants entraîneurs et du personnel d’encadrement, a salué Guardiola. Gagner quatre titres d’affilée est l’une des plus grandes fiertés de ma carrière. C’est le championnat le plus difficile du monde et nos concurrents ont pratiqué un football incroyable. » Malgré un échec en Ligue des champions qui vient ternir son bilan, l’ex-coach du Barça peut encore accentuer sa domination sur le foot anglais en remportant la finale de la FA Cup, qui aura lieu ce samedi face au rival mancunien.

Bon courage pour rattraper Sir Alex Ferguson, loin devant avec onze titres d’entraîneur de la saison.