Gold Cup : Le Mexique bat la République dominicaine en ouverture

Oui, la Gold Cup a commencé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Mexique et la République dominicaine ont en effet ouvert la 18e édition du tournoi au SoFi Stadium d’Inglewood, en banlieue de Los Angeles. Un match d’ouverture spectaculaire, qui a vu le favori mexicain s’imposer (3-2), devant des Dominicains qui faisaient là leur première apparition. Menant de deux buts grâce à Edson Álvarez (44e) et Raúl Jiménez (47e), El Tri a pensé avoir fait le plus dur, mais la réduction de Peter Federico González (51e) a refroidi ses ardeurs. Idem lorsque César Montes (53e) a redonné un avantage de deux buts, vite comblé par Edison Azcona (67e). Mais le Mexique a tenu.

Revive los momentos clave del triunfo mexicano 🎥 pic.twitter.com/0Zxc8Ktveq — Gold Cup (@GoldCup) June 15, 2025

Pour la République dominicaine, cette entrée en lice honorable s’inscrit dans la progression fulgurante d’une belle génération, déjà présente à Paris lors des Jeux olympiques 2024 – élimination en phase de groupes – et consolidée par des joueurs binationaux. Peter Federico González (Getafe), Pablo Rosario (OGC Nice), Junior Firpo (Leeds United) ou encore Mariano Díaz font, à ce titre, partie de la troupe. Cette nuit, Rosario était ainsi titulaire, à l’inverse de Firpo (blessé) et Mariano (momentanément libéré pour négocier sa signature dans un club espagnol). Le Costa Rica et le Suriname sont les autres membres de ce groupe A.

