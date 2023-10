Giroud : « Il va falloir se remettre les idées en place »

Lucide.

Resté muet sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir, Olivier Giroud, passé au micro de Canal +, avait tout de même quelques regrets après la défaite de l’AC Milan face au Paris Saint-Germain (0-3) : « On a joué le match que l’on souhaitait en première période. On leur a posé des problèmes dans le pressing, on a récupéré des ballons, mais on n’a pas su être efficace dans la zone de vérité. »

Contrairement aux Parisiens qui ont sanctionné la moindre erreur des Milanais. « En deuxième période, ce deuxième but nous fait mal sur un manque de rigueur, de concentration. À 2-0, c’était difficile, confesse le Français. Le troisième but est anecdotique. Le résultat est lourd, il va falloir se remettre les idées en place. Il y a un manque d’efficacité aussi, on va travailler dessus. »

Rendez-vous à San Siro dans deux semaines pour voir si ce travail paye.

