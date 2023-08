Gianni Infantino aux footballeuses : « Choisissez les bons combats »

Encore un discours clairvoyant.

Après avoir déclaré que le Mondial 2023 était « la plus grande et la meilleure Coupe du monde féminine de tous les temps » et que la compétition a « rapporté plus de 520 millions d’euros de chiffre d’affaires », Gianni Infantino, le président de la FIFA, a encouragé, à sa manière, les joueuses à faire plus pour leur sport ce vendredi lors d’un discours face à la presse, deux jours avant la finale entre l’Angleterre et l’Espagne (dimanche, 12h).

Infantino had some good news for women all over the world! 😏#TelegraphWomensSport | #FIFAWWC — Telegraph Women’s Sport (@WomensSport) August 18, 2023

« Je dis à toutes les femmes – et vous savez que j’ai quatre filles, donc j’en ai quelques-unes à la maison – je dis à toutes les femmes, que vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats, a-t-il lancé. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le. Faites-le simplement, a exhorté le président de la FIFA. Avec les hommes, avec la Fifa, vous trouverez des portes ouvertes, a-t-il ajouté. Il suffit de pousser les portes. Elles sont ouvertes. Et faites-le aussi au niveau national, dans chaque pays, au niveau continental, dans chaque confédération »

Toujours plus progressiste le Gianni.