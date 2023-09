Gérone prend provisoirement la tête de la Liga !

Le poil à gratter de la saison ?

Auteur d’un début de saison tonitruant et meilleure attaque de Liga, Gérone a dynamité l’arrière-garde du Real Majorque (5-3), ce samedi, afin de ravir temporairement la première place de la Liga au Real Madrid. Rapidement menés au score après un penalty de Vedat Muriqi, les (autres) Catalans ont par la suite assuré le spectacle notamment via Savio (buteur et passeur décisif), la recrue Artem Dovbyk, ou encore Yangel Herrera, auteur d’une frappe limpide peu avant la mi-temps. Il s’agit de la cinquième victoire consécutive pour les Blanquivermells, en six journées de championnat.

Comme quoi, on peut avoir un coach qui s’appelle Michel, et être partisan du football champagne.

