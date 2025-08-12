Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?

Al-Nassr, Anne, n’as-tu rien vu venir ?

Attention, séquence Paris Match. Sur sa page Instagram, Georgina Rodriguez a, selon toute vraisemblance, annoncé son futur mariage avec Cristiano Ronaldo. « Oui, je le veux. Dans cette vie, et toutes les autres. »

La mannequin et le footballeur sont en couple depuis 2016 et une première rencontre à Paris, dans l’atelier de Jean-Paul Gautier, comme le romantise I am Georgina, la série Netflix qui lui est consacrée. Dans la série, Georgina Rodriguez avait déjà annoncé l’envie de se marier avec CR7, avec qui elle élève cinq enfants : Junior, Alana, Bella Esmeralda, Eva, et Mateo. Elle n’a pas donné de détails, ni sur la demande en elle-même, ni sur la date, ni sur la liste des invités de la chouille, mais le tout sera sans doute sympathique. L’influenceuse française Nabilla et plus de 200 000 personnes ont commenté le cliché de cette grosse pierre à l’annulaire.

Cristiano Ronaldo ne savait pas quoi faire des bagues offertes par l’Arabie Saoudite.

