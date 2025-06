Patrick Vieira a pris sa décision pour la saison prochaine

Il peut partir en vacances tranquille.

Juste avant les congés, Patrick Vieira s’est assuré un été plutôt calme au niveau des rumeurs concernant son avenir. Car l’entraîneur a prolongé son contrat avec le Genoa, qui court désormais jusqu’en 2027. Le club italien a officialisé la nouvelle ce dimanche, via un communiqué.

« Je suis heureux à Gênes. Prolonger notre aventure était la chose la plus logique à faire, trouver un terrain d’entente est allé vite, a indiqué le Français, arrivé dans la Botte en 2024 après de multiples expériences sur des bancs différents (New York City, Nice, Crystal Palace et Strasbourg). Nous continuerons à travailler en coulisses pour préparer le début de la saison prochaine. »

Le bon plat de Pat’, et non plus la Pat’ molle.

Patrick Vieira convoque un joueur de 15 ans qui pourrait battre un record