Vieira au Genoa : un bon plat de Pat’

Débarqué en novembre dernier au Genoa, alors dans une situation chaotique, Patrick Vieira est parvenu à relancer le club génois et a assuré le maintien, à six journées de la fin. Mais outre les résultats comptables obtenus, le champion du monde 98 a surtout fait du Grifone l’une des équipes les plus difficiles à affronter de Serie A. Une surprise ? Pas vraiment.

Le 4 avril dernier, dans un Luigi-Ferraris toujours aussi bouillant et plein à craquer (plus de 29 000 abonnés sur 33 000 places, plus haut pourcentage dans les 5 grands championnats européens), le Genoa délivrait une énième prestation séduisante face à l’Udinese, ponctuée par un succès amplement mérité (1-0). Cette victoire permet aux Rossoblù d’assurer le maintien à six journées de la fin et ainsi de s’offrir une fin de saison tranquille.

<iframe loading="lazy" title="GENOA 1-0 UDINESE | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 24/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/v9ogpbjlQ0s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La mission maintien était pourtant mal embarquée à l’automne dernier. Le 19 novembre, après douze journées, le Genoa était dans une position alarmante : 17e au classement avec seulement un petit point d’avance sur la zone rouge. Pour stopper l’hémorragie, les dirigeants génois décident alors de licencier Alberto Gilardino, au grand dam des tifosis rouge et bleu, et d’un certain Fabio Capello : « Alberto réalisait un excellent travail au Genoa, surtout la saison dernière. Il avait raté son début de saison, mais rien d’alarmant. Cette décision de s’en séparer m’a laissé très perplexe. » En effet, le champion du monde 2006 avait réalisé des merveilles, en révélant certaines individualités comme Mateo Retegui, mais également en développant un jeu enthousiasmant, récompensé par une solide 11e place la saison dernière. C’est donc dans un contexte peu chaleureux que Patrick Vieira a débarqué en Ligurie, avec comme mission de relancer la machine et d’éviter une potentielle descente en Serie B. Cinq mois plus tard, le résultat est plus que positif : 20 matchs, 7 victoires, 8 matchs nuls pour 5 défaites et un maintien assuré (12e de Serie A avec 14 points d’avance sur la zone rouge). Une première expérience sur un banc transalpin plus que convaincante pour l’ex-entraîneur de Nice et Strasbourg.

« Il a ramené de la confiance et du caractère à cette équipe »

« Le plus dur pour un entraîneur qui arrive en cours de saison, c’est de réussir à insuffler une dynamique et d’obtenir des résultats rapidement. Vieira est arrivé dans une situation alarmante, mais il est parvenu à fédérer son équipe en obtenant des résultats », félicite Fabio Capello. Laission avait donc tout d’un bourbier pour Il Polpo (la pieuvre, en italien) : un club en pleine crise sportive, orphelin du départ l’été dernier de ses deux meilleurs éléments offensifs, à savoir Mateo Retegui (Atalanta) et Albert Guðmundsson (Fiorentina), sans oublier la difficulté que représente le championnat italien pour un entraîneur étranger, surtout français.

Mais comme le souligne Capello, qui a bien connu Pat du côté du Milan (1995-1996) et de la Juve (2005-2006), celui-ci a les épaules pour affronter ce type de difficultés : « C’est un grand champion, très intelligent et avec du caractère, ça aide dans ce genre de situation. Et puis, il commence à avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur. J’avais déjà suivi ce qu’il avait fait auparavant, notamment du côté de Crystal Palace, et j’avais été séduit par le travail qu’il avait fait là-bas. » Le Mister italien aujourd’hui à la retraite suit toujours avec intérêt le travail de ses anciens poulains devenus coachs, et donc de Patrick Vieira : « Le challenge pour lui n’était vraiment pas évident. Ce qu’il réalise jusqu’ici avec le Genoa, c’est très bon. Il a ramené de la confiance à cette équipe qui a désormais de la personnalité et un gros état d’esprit. Avant de parler de tactique, le plus important est de réussir à avoir des joueurs déterminés, qui te font confiance. »

Mister Vieira’s reaction is ❤️‍🔥 pic.twitter.com/ssaSYbrDSM — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 15, 2025

En effet, Patrick Vieira a – dès son arrivée – su remettre à l’endroit à cette équipe. Comment ? En revenant aux fondamentaux : au placard la défense à 3, place à une défense à 4 misant sur un bloc compact qui défend et attaque de manière organisée. « Quand tu redonnes de la confiance et du courage à ces joueurs, c’est ensuite plus simple de mettre en place ses idées de jeu. Patrick a très vite compris les points forts et les points faibles de cette équipe, il a réussi ensuite à maximiser ses points forts en la faisant jouer avec des principes simples, précis, mais qui fonctionnent. Ce n’est pas un tacticien révolutionnaire, mais c’est difficile de jouer simple dans le football, lui a réussi », argumente Capello.

Ce n’est pas un tacticien révolutionnaire, mais c’est difficile de jouer simple dans le football, lui a réussi. Fabio Capello

Une équipe disciplinée tactiquement, aussi bien capable de subir que de faire le jeu : le Genoa affiche des statistiques probantes. Avec une moyenne de 52,2 duels gagnés par match, elle est la deuxième équipe du championnat (derrière Bologne) dans ce domaine, mais également la quatrième du championnat en matière de tacles réussis. Enfin, avec une moyenne d’expected goal concédé de 0,97, le Genoa est la troisième équipe de Serie A à avoir subi le moins de grosses occasions depuis l’arrivée de Vieira. Ces statistiques témoignent de la rigueur tactique du Grifone sous Vieira, de la relation de confiance créant un groupe fort et uni, capable de tenir tête au Milan chez lui (0-0) et de poser des problèmes aux cadors du championnat comme l’Inter, la Juve ou encore le Napoli. Justement, après la rencontre, Antonio Conte s’était montré élogieux à l’encontre de Vieira : « Je n’ai pas du tout aimé notre deuxième période, mais il faut le dire, ce Genoa nous a vraiment mis en difficulté. Tactiquement, cela a été un match difficile et éprouvant. »

Vieira et ses inspirations italiennes

Bien que Patrick Vieira ait forgé sa légende de joueur en Angleterre, l’ancien Gunner a aussi connu l’Italie, successivement à l’AC Milan, à la Juve, puis à l’Inter. Des expériences enrichissantes au niveau tactique, comme lui-même l’expliquait il y a quelques années : « J’ai énormément appris aux côtés des plus grands. L’Italie a été une source d’inspiration pour la suite de ma carrière d’entraîneur. » Six piges au total dans la Botte où le finaliste du Mondial 2006 a côtoyé des génies de la tactique, Marcello Lippi, Roberto Mancini, José Mourinho et donc Fabio Capello.

Si rares soient les tacticiens français à avoir réussi à s’imposer en Italie (Rudi Garcia et Didier Deschamps) et alors que peu prennent le risque de tenter la Serie A, Patrick Vieira avait déjà une certaine affinité avec le football transalpin grâce à ces différentes expériences. Fabio Capello retient surtout de l’ancien international français « son leadership et sa personnalité », des qualités qui « l’aident aujourd’hui dans sa nouvelle carrière d’entraîneur. » Néanmoins, lorsqu’il s’agit de parler de l’influence tactique qu’il aurait pu avoir sur Vieira, le cauchemar de Johan Cruyff se la joue modeste : « Quand il est venu chez nous (à la Juve lors de la saison 2005-2006, NDLR), Pat’ était déjà un champion qui avait presque tout gagné, il avait connu Wenger et évolué avec les meilleurs joueurs. Je n’allais pas lui apprendre beaucoup de choses. Est-ce que je pensais le voir devenir entraîneur par la suite ? Disons que les milieux de terrain ont toujours cette appétence pour la tactique et la compréhension du jeu, donc non, je ne suis pas vraiment surpris. » Pourtant, l’ancien Juventino cherche avant tout à avoir son propre style : « Je n’aspire pas à être Wenger, Lippi ou Capello. J’ai beaucoup appris de ces maîtres du football, mais j’ai ma propre voie. Il est important d’être authentique et de ne pas chercher à leur ressembler, j’ai envie d’avoir mon propre style. » Style à affirmer en haut de tableau ?

