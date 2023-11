Genesio : « Je suis paradoxalement plutôt serein »

La méthode Coué pour les Rennais.

À la veille de la venue du Panathinaïkos au Roazhon Park, Bruno Genesio s’est présenté face aux journalistes, histoire notamment de pouvoir prendre la parole sur la passe très compliquée que traverse le Stade rennais. Malgré un retard déjà important sur les premières places en championnat, le technicien se veut relativement optimiste. « Je n’ai pas de doute, je suis paradoxalement plutôt serein, on a démontré qu’on était capables de surmonter les difficultés par le passé, et si certains en doutent, grand bien leur fasse, mais en tout cas, j’ai confiance », a-t-il lâché.

Comme souvent remis en question à chaque fois que l’une de ses équipes est en méforme, Genesio ne se veut pas dramatique sur sa situation. « J’ai l’habitude, j’ai vécu des moments encore plus compliqués dans un club précédent, j’ai appris à prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Déjà, je n’ai pas de réseaux sociaux, je ne lis pas la revue de presse, donc ça ne me contamine pas l’esprit, et quand j’ai mes amis au téléphone, je ne parle pas de foot avec eux, comme ça, ils ne me donnent pas de mauvaises nouvelles non plus. Évidemment que je me remets en question, il ne s’agit pas de faire un diagnostic et de se déresponsabiliser », affirme l’entraîneur rennais, qui devra se passer de Steve Mandanda ce jeudi, et devrait envoyer Gauthier Gallon dans la bataille.

Avec l’objectif de s’offrir un peu d’oxygène.