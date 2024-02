Gattuso : « Je crois qu'on a touché le fond ce soir »

Rien ne va plus à Marseille.

L’OM a peut-être livré la pire copie de sa saison ce dimanche à Brest, et dans le même temps, confirmé le divorce chaque semaine plus croissant entre les supporters et la direction actuelle. En conférence de presse après la partie, Gennaro Gattuso s’est montré complètement abattu face à la situation. « Je crois qu’il y a peu de choses à dire ce soir, il faut juste assumer nos responsabilités demander pardon à nos supporters, au maillot. Je suis le premier responsable et je demande pardon à nos supporters. C’est la première chose à faire car c’est inacceptable. J’aime parler de manière posée dans le vestiaire. Je leur ai dit que j’assumais les choix, que je n’étais pas du genre à fuir la responsabilité. Dans le foot, il faut une âme, c’est ce qu’il nous manque. Je crois qu’on a touché le fond ce soir, on est dans un tourbillon, un cercle vicieux. Il ne faut pas penser à l’Europe, il faut récupérer le plus de points possibles car la situation est difficile actuellement », a lâché l’Italien.

Absent de dernière minute, Pau López a tout de même été l’un des seuls à venir s’exprimer face à la presse. « On est dans la merde, c’est nous qui nous sommes mis dans cette merde. Maintenant, on doit assumer. Les fans pensent qu’on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM, je suis d’accord avec eux », a ajouté le portier marseillais.

Sympa le contexte pour disputer un seizième de finale retour de Ligue Europa dans quatre jours…