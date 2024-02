Eric Roy : « On ne joue plus le maintien ! »

Une couronne pour le Roy.

Le Stade brestois s’est offert la deuxième place de la Ligue 1 dimanche grâce à sa victoire contre l’OM (1-0). L’équipe bretonne a évolué une demi-heure en infériorité numérique, mais a finalement crucifié Marseille par l’intermédiaire de Pierre Lees-Melou en fin de match. En conférence de presse, Eric Roy a simplement fait part de son bonheur. « C’est tellement d’émotion, il y a tellement de satisfaction, de fierté… On est touché par ce que l’on vit actuellement. Je suis touché depuis que je suis ici, je suis complètement épanoui. C’est aussi pour ça qu’on fait ce métier. »

« Je n’ai pas de secret, poursuit-il. On a construit des choses dans l’opération maintien, déjà. Cette équipe n’a pas énormément bougé parce qu’on n’a pas d’argent, la colonne vertébrale est restée la même. Un groupe est né de cette opération maintien. Ce collectif est notre plus belle réussite. » Le coach brestois a d’ailleurs officiellement coché la case de l’objectif maintien. « On ne joue plus le maintien ! On avait dit que c’était 38 points pour nous. On en a 40, on a rempli le premier objectif. J’aime bien faire les choses petit à petit. Déjà, atteignons l’objectif des joueurs, un maintien confortable avec un certain nombre de points. Ensuite, on s’en fixera d’autres. »

Le trône et rien d’autre.