Gattuso : « Clauss sait ce que j’attends de lui »

L’affaire est Clauss ?

Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence ce vendredi avant le déplacement de l’Olympique de Marseille dimanche sur le terrain de l’Olympique lyonnais. Le technicien italien a refusé de faire un bilan joueur par joueur du mercato, mais il a quand même désiré revenir sur le cas de Jonathan Clauss, annoncé sur le départ lors de ces derniers jours. « C’est très simple. Je crois à la bonne foi du joueur. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce n’est pas une question de professionnalisme », commente l’ex-milieu milanais, en réponse aux dernières accusations pointant le manque d’implication d’un joueur qui en garderait sous le pied en vue de l’Euro 2024 avec les Bleus.

« Ce qui est important, c’est qu’on soit exigeant envers nous-même, continue l’Italien. Finalement, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. » Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur international (10 sélections) devrait rester dans le groupe olympien au moins jusqu’à la fin de saison. Rien n’est moins sûr pour la saison prochaine.

Marquer un triplé contre Lyon serait un bon moyen de se faire pardonner.

