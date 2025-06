Gareth Bale est en discussion pour acheter des parts d’un club de troisième division anglaise

Un de plus.

Selon le Telegraph Sport, Gareth Bale a été choisi par un groupe de capital-investissement basé aux États-Unis pour piloter le rachat potentiel de Plymouth Argyle. Celui qui avait à plusieurs reprises délaissé le football pour le golf pourrait ainsi revenir dans l’univers qui a fait sa renommée et sa fortune.

Une fois n’est pas coutume, le groupe américain désireux de s’implanter dans le football cherche à s’associer à des figures emblématiques pour renforcer la crédibilité de ses offres de rachat, comme Luka Modrić à Swansea ou Tom Brady à Birmingham.

Un budget doublé malgré la descente

Simon Hallett, président et principal actionnaire du club depuis 2018, est en quête de nouveaux partenaires financiers depuis plus d’un an. Relégué en League One en mai dernier, le club a récemment nommé sur son banc Tom Cleverley, ancien entraîneur de Watford, pour tenter d’inverser la tendance.

Malgré les difficultés, Hallett et les autres actionnaires ont annoncé leur intention de doubler le budget du club par rapport à celui de la saison 2023, au cours de laquelle Argyle avait remporté la League One.

Le budget sera toujours plus important que celui de certains clubs de Ligue 1.

