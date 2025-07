Heinze rejoint Arsenal et un ancien coéquipier

Ketchup, condiments est plus.

Gabi Heinze est de retour en Europe. L’info émane du précieux The Athletic : l’ancien défenseur du PSG et de l’OM rejoint le staff de Mikel Arteta à Arsenal. Il vient suppléer le départ de Carlos Cuesta, parti entraîné Parme.

L’Argentin a déjà eu plusieurs expériences d’entraîneur principal, aux Argentinos Juniors, à Atlanta ou à Newell’s Old Boys. Le garçon de 47 ans rejoint une vielle connaissance : il a joué une saison avec Mikel Arteta au PSG, en 2001-2002. L’actuel coach des Gunners s’en rappelle bien, puisque, toujours selon The Athletic, il avait déjà complimenté son futur adjoint : « Les autres sources d’inspiration étaient (Mauricio) Pochettino et Heinze, ces deux-là étaient tout le temps à côté de moi, derrière moi, et ils me guidaient dans tout ce que je devais faire dans ma vie professionnelle, comment je devais comprendre le jeu et ils étaient une source d’inspiration pour moi. »

