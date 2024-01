Franz Beckenbauer est décédé à 78 ans

Le Kaiser quitte le trône.

Ce lundi, Franz Beckenbauer s’est éteint à l’âge de 78 ans. Gravement malade, le Kaiser n’était plus apparu en public depuis un moment. Comme Mario Zagallo, décédé le 5 janvier dernier, et Didier Deschamps, Franz Beckenbauer faisait partie du cercle fermé de champions du monde en tant que joueur (1974) et entraîneur (1990). Monument du football allemand et du Bayern Munich (567 rencontres au Bayern), Franz Beckenbauer a empilé quatre Bundesliga et autant de Pokal, mais surtout trois Ligue des champions à la suite (1974, 1975, 1976). Devenu ensuite entraîneur, Franz Beckenbauer est aussi devenu champion d’Allemagne avec le Bayern en 1994, mais aussi champion de France avec l’Olympique de Marseille en 1991.

Auf wiedersehen !

