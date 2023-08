Franck Haise : «  C’est décontenançant »

Coup sur la tête.

Après le revers subi par Lens sur la pelouse de Brest ce dimanche (3-2), malgré une très bonne première période, Franck Haise a assumé cette défaite en conférence de presse. « Je ne vais commencé à parler de l’arbitrage, là il faut surtout discuter de nous. Ce qui est décontenançant, c’est de faire 40 minutes de cette qualité, où l’on doit même mener 3-0 avec un peu plus de justesse, parce qu’à ce moment-là, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Et puis vous prenez un penalty avant la mi-temps et forcément…On savait que les adversaires n’allaient rien lâcher, analyse froidement le technicien nordiste. Par contre, nous, je trouve que l’on a lâché certaines choses. Et c’est ça qui m’intéresse et me surprend, d’avoir été aussi passifs. »

L’entraîneur des Sang et Or est ensuite revenu sur le deuxième penalty, sans pour autant accabler l’arbitrage : « On est à la merci, d’abord d’une égalisation puis, comme le scénario commençait à s’écrire, d’un nouveau penalty. Alors qu’il n’y a vraiment pas grand chose mais dans pas grand chose, il y a quelque chose. On ne peut pas crier au scandale. »

Classe.