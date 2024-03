Francesco Farioli ne veut pas viser plus qu’un top 6 en Ligue 1

Aussi hésitant que ses attaquants.

L’OGC Nice a encore affiché un visage bien trop timide, ce dimanche, pour espérer ramener le moindre point de Toulouse. La défaite au Stadium (2-1) est le troisième revers en quatre rencontres de Ligue 1 et fait glisser le Gym à la cinquième place, avec seulement quatre petits points d’avance sur l’Olympique de Marseille qu’on annonçait au fond du trou et se retrouve sous la menace du RC Lens, qui affronte l’Olympique lyonnais ce dimanche soir et pourrait revenir à une unité. Dans ce championnat plus incertain que jamais, Francesco Farioli se veut pourtant encore confiant.

« La crise ? Non, pas du tout », a balayé l’entraîneur italien en ouverture de la conférence de presse. S’il a indiqué que son équipe devait « se réveiller », il assure n’avoir jamais parlé de place dans le top 4 de Ligue 1 en fin de saison. Le coach avait d’ailleurs déjà calmé le jeu lors du bon démarrage de son équipe en avouant ne pas penser à la Ligue des champions. Dauphin du PSG à la trêve hivernale, l’OGC Nice en est désormais bien loin. « On doit aussi rester lucides. Depuis le début de la saison, notre objectif est d’être dans le top 6. On est toujours dans les cinq premiers. Il faut trouver un équilibre entre l’enthousiasme du début de saison et un moment qui est clairement difficile en ce moment. »

Les 1-0 nous manquent presque.