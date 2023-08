Encore un espoir pour le FC Sochaux-Montbéliard ?

Rétrogradé administrativement en National 1 mais de plus en plus proche d’un dépôt de bilan, le FC Sochaux-Montbéliard s’accroche à ce qu’il peut.

Ancien président emblématique du club doubiste, Jean-Claude Plessis a lancé (avec son bras droit Pierre Wantiez, Romain Peugeot et de nouveaux investisseurs) une opération de dernière minute pour que le FCSM, à défaut de retrouver sa place en Ligue 2, ait au moins le droit d’évoluer en championnat de National (qui débute ce vendredi). Selon L’Est Républicain, Plessis aurait réussi à obtenir une enveloppe financière potentiellement suffisante pour mener à bien ce projet. Comme rapporté par le quotidien local et l’AFP, un budget pour la reprise du club en troisième division est présenté ce mercredi à la FFF, et ce afin d’éviter une faillite, la perte du centre de formation et un redémarrage en N3 voire Régional 1.

Dans une lettre ouverte relayée par l’AFP, le maire de Sochaux Albert Matocq-Grabot a alerté Carlos Tavares, directeur général de Stellantis (héritier de Peugeot) : « Compte tenu de votre fonction et de vos responsabilités, vous ne pouvez pas laisser faire un tel naufrage et rester indifférent […] Au regard des milliards de bénéfices de Stellantis, symboles d’une prospérité dont nous nous réjouissons tous, le sauvetage du FCSM ne pèserait guère dans votre entreprise mais représenterait tellement pour un territoire espérant encore un appui fort pour convaincre Nenking (groupe propriétaire du club) de se désengager et ainsi, enclencher un revirement de situation salutaire. »

« On n’a jamais été aussi près du but, s’enthousiasmait Plessis ce lundi chez France 3 Franche-Comté. Nous avons depuis quelques jours accès aux comptes du club. Depuis, nous passons nos journées au téléphone pour éplucher le budget, les salaires. […] Nous travaillons sur un budget sur les trois prochaines années. […] Nenking n’est pas dans le projet, ils nous ont seulement donné accès au budget. […] Nous aurons une équipe de niveau National 1, c’est certain. Peut-être pas pour jouer la gagne, mais nous serons là. Je souhaite à tout prix qu’Oswald (Tanchot, l’entraîneur) reste avec nous […] Nous avons une deadline fixée au jeudi 10 août, à midi. Notre objectif est vraiment de tout faire pour sauver notre centre de formation. »

En attendant, le FC Versailles ne sait toujours pas s’il aura un adversaire pour la première journée.

