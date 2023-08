Florian Thauvin réclame 12 millions d’euros aux Tigres

Comment dit-on « mercenaire » en espagnol ?

Arrivé en rock star à Monterrey à l’été 2021 pour porter les couleurs des Tigres, Florian Thauvin n’a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui et a vu son contrat résilié en février dernier pour libérer une place à un autre joueur étranger. Malgré sa tentative de relance à l’Udinese – en demi-teinte avec 18 matchs, la plupart sur le banc, pour aucun but –, l’ancien joueur le mieux payé de LigaMX garde une certaine rancœur envers le club mexicain et compte bien le lui faire savoir.

D’après ABC Noticias, Florian Thauvin a déposé une plainte contre les Tigres auprès du Tribunal d’arbitrage sportif. L’ailier passé par l’Olympique de Marseille réclame notamment 12 millions d’euros, le montant qu’il estime devoir recevoir de la part des félins puisqu’il lui restait 27 mois de contrat. Le média local explique que, dans ce même contrat, les Tigres mettraient en avant une clause stipulant que seuls trois mois de salaire doivent être touchés en cas de résiliation. Une somme qui aurait déjà été touchée par le Français.

Toujours lire les conditions générales d’utilisation.

